Иран резко осудил обвинения США и других стран в том, что ракеты его ПВО стали причиной крушения украинского самолета Boeing 737.

Соответствующее заявление представителя правительства Исламской Республики Али Рабии приводит телеканал Press TV.

«Жаль, но психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно ее поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных», — заявил Рабии. Он подчеркнул, что, продвигая свою версию случившегося, США преследуют собственные цели.

В четверг глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также опроверг возможность ракетного удара по потерпевшему крушение самолету.

Minval.az