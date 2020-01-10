Национальное управление США по безопасности на транспорте примет участие в расследовании катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Об этом говорится в заявлении ведомства, которое цитирует агентство Reuters.

По его данным, управление «получило официальное уведомление от Ирана» об авиакатастрофе и направит своего представителя для проведения расследования.

Управление продолжает отслеживать ситуацию с крушением самолета и оценивать уровень своего участия в расследовании», — отмечается в заявлении.

Minval.az