Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у Оттавы есть данные разведки, свидетельствующие о том, что украинский Boeing в Тегеране был сбит иранской ракетой. Об этом сообщает RT со ссылкой на CBC.

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«У нас есть данные из разных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Свидетельства указывают на то, что самолёт был сбит иранской ракетой «земля — воздух», — сказал он на пресс-конференции.

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