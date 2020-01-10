Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает против превращения Ирака в «арену противостояния иностранных сил». Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Багдаде.

По его словам, Анкара и Багдад будут работать сообща для преодоления «столь тяжёлого периода в истории Ирака».

«Мы выступаем против того, чтобы наш сосед превратился в арену противостояния иностранных сил», — цитирует его ТАСС.

Также Чавушоглу заявил, что нападения на военные базы в Ираке привели к «серьёзным трудностям» в регионе.

Minval.az