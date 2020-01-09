Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, утверждал в четверг президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Об этом сообщает ТАСС.

«Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», — сказал глава государства. Он не уточнил, о каком именно диппредставительстве США идет речь.

«Мы сделали это (убили Сулеймани) и по другим причинам, которые были весьма очевидны. Были жертвы, один из наших военнослужащих погиб», — добавил Трамп.



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