Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону напряженность между США и Ираном, а также ситуацию в Ливии и Сирии.

Об этом говорится в полученном РИА Новости сообщении администрации турецкого лидера в четверг.

«Наш президент провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель. В ходе переговоров стороны обсудили региональные проблемы, в первую очередь напряженность между США и Ираном, ситуацию в Ливии и Сирии, а также двусторонние вопросы», — говорится в сообщении.

Minval.az