В Париже и столичном регионе в четверг вновь возникли проблемы с работой общественного транспорта из-за продолжающейся забастовки против пенсионной реформы, сообщает «Интерфакс».

Забастовка длится уже 36-й день и стала самой длительной подобной акцией во Франции за последние десятилетия.

В утренний час пик в Парижском регионе скопились пробки общей протяженностью около 200 км. Общественный транспорт в столице также работает с перебоями, многие местные жители не смогли вовремя добраться на работу.

Minval.az