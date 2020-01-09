Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал образ жизни турецкой молодежи, пишет в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словаv Эрдогана, к большому сожалению, сегодня среди турецкой молодёжи популярны гражданские браки, растет число разводов.

Он отметил, что некоторые медиа-структуры активно пропагандируют разводы и гражданские браки, преподнося это как новый мировой тренд.

«Институт семьи следует беречь, так как здоровая семья — это здоровое общество» — сказал Эрдоган.

Он отметил, что турецкое общество должно противостоять деградации моральных ценностей.

Minval.az