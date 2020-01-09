Группа иракских юристов потребовала от посольства США в Багдаде вернуть территорию в центре столицы площадью свыше 16 гектаров, так как считает ее незаконно присвоенной.

В поданном на имя генпрокурора Ирака иске против посольства три юриста утверждают, что «посольство США незаконно присвоило территорию площадью порядка 16,38 гектара в важном районе столицы рядом с президентским дворцом под предлогом строительства посольства», передает РИА Новости.

«Просим принять необходимые меры по возвращению этой территории, принадлежащей иракскому государству, и обеспечить финансовую компенсацию», — говорится в документе.

По мнению юристов, данная территория имеет символическую значимость для суверенитета Ирака, тогда как американская дипмиссия возвела на ней некие объекты, «предназначение которых не раскрывалось».

Посольство США в Багдаде является крупнейшим зданием среди дипмиссий в мире по площади, превышающей в шесть раз площадь здания ООН в Нью-Йорке, его сравнивают с Ватиканом.

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