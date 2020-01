Иранское телевидение опубликовало кадры подготовки к ракетным ударам по военным базам США.

Видео было размещено в Twitter Press TV.

На ролике показано, как военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР) готовили к запуску ракеты на неизвестной подземной базе Ирана, включая момент прицеливания по американским объектам. В конце ролика под эпическую музыку показаны сами удары.

Video shows missiles being prepared in an unknown Iranian underground missile city before their launch against U.S. military bases in #Iraq.#DecisiveResponse #Iran #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/8p4iGujggZ

— Press TV (@PressTV) 8 января 2020 г.