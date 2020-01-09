Заявление секретаря совбеза Украины о версиях катастрофы украинского «боинга» под Тегераном, среди которых рассматриваются не только техническая неисправность двигателя, но также попадание зенитной ракеты и теракт на борту — выглядит ответственным и логичным.

Особенно после беспомощных и каких-то «деревенских» объяснений иранского официоза о «свидетельствах очевидцев», говорящих о возгорании двигателя и особенно о данных, говорящих о намерениях пилота лайнера развернуть его, чтобы вернуться в аэропорт. При этом, судя по сообщениям иранцев, пилот даже не стал сообщать о происходящем на борту и запрашивать разрешения на посадку. Так, видимо, в Тегеране в 21 веке представляют себе действия профессиональных пилотов в экстренной ситуации…

Не менее странными выглядят объяснения анонимного канадского эксперта, которого зачем-то транслирует серьезное, казалось бы, агентство Reuters, мол, причиной катастрофы «боинга» мог быть перегрев двигателя и его дальнейшее возгорание…

Казалось бы, логичным было бы после этого запросить корпорацию «Боинг» о том, могло ли такое случиться с самолетом, только с 2016 года находящимся в эксплуатации, и почему нет призыва к авиационным властям многих стран мира приостановить полеты «Боинг 737-800». Но ничего такого не происходит.

И, наконец, ещё раз об иранском официозе. Кто-нибудь знает о тех «80 убитых» в ходе иранской ракетной атаки на американскую военную базу 3 января в ответ на ликвидацию генерала Сулеймани?

Трамп сказал, что американцев среди погибших не было. Ирак также официально не подтверждал гибель своих граждан. Были ли они вообще?

Много раз уже цитировал одного высокопоставленного российского гос. деятеля, в середине 1990-х сказавшего мне в раздражении, что «иранцев ещё в школе учат говорить неправду».

Одним словом, Иран и вправду и похож на «бумажного тигра»…

Но вот мирные самолеты в его небе гибнут по-настоящему.

Аркадий Дубнов

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Minval.az