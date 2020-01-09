Посольство России в Таллине подтвердило, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась от крымского вина, отправленного ей в подарок на 50-летие.

Ранее сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что Кальюлайд приняла шоколад и цветы, отказавшись от бутылки «Крымского».

«Действительно, наш водитель отвез в канцелярию президента подарки на ее 50-летие. Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев», — сообщили РИА Новости в посольстве.

Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в городе Тарту.

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