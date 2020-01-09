Экипаж самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ), потерпевшего крушение в Тегеране, не подавал авиадиспетчерам сигнал о нештатной ситуации на борту, передает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Организации гражданской авиации Ирана.

Согласно предварительному докладу следователей, экипаж авиалайнера также не запрашивал помощи.

Кроме того, отмечается, что перед крушением самолет пытался развернуться и направиться обратно в сторону аэропорта из-за неполадки.

Между тем, агентство Bloomberg указывает, что украинская следственная группа в четверг прибыла в Тегеран для расследования авиакатастрофы.

Агентство со ссылкой на иранских следователей сообщает, что самолет пропал с радаров на высоте около 2,5 тыс. метров.

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