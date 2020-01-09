Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

По словам источника, подобная позиция позволила иранцам «сохранить лицо», и отступить обеим странам от края войны. Он отметил, что американская сторона еще 7 января знала список объектов, по которым Тегеран намеревается нанести удар. Неизвестно было лишь то, по каким именно.

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