У канадского певца Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма.

Об этом сам артист заявил в своем инстаграме.

«Многие люди говорили, что Джастин Бибер хреново выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом», — написал Бибер.

Он добавил, что ему пришлось пережить тяжелые два года, но благодаря правильному лечению «пока еще неизлечимой болезни» он идет на поправку и сможет снова выступать.

Minval.az