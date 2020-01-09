Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности письмо, в котором объяснила убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на текст документа.

В письме она отметила, что США «готовы без предварительных условий начать серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима».

В письме содержится ссылка на статью 51 Устава ООН, которая обязывает страны незамедлительно сообщать Совету Безопасности о военных действиях, предпринятых для самообороны. «США готовы предпринять дополнительные меры в регионе, если возникнет необходимость защиты американского персонала и интересов», — цитирует агентство текст документа.

Minval.az