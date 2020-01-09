Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета Сиднея, ученый из которого руководил исследованием.

По данными профессора Криса Дикмана, в штате Новый Южный Уэльс в лесных пожарах погибли более 800 миллионов животных. Ранее возможные потери оценивались в 480 миллионов.

«Ожидается что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных», — передает пресс-служба.

Отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии, учитывая исследования Дикмана, оценивает число пострадавших животных при пожаре в 1,25 млрд особей. Пожар уничтожил 8,4 млн га леса по всей Австралии.

Отмечается, что природная стихия уничтожила тысячи коал на центральном и северном побережье штата Новый Южного Уэльса, а также многие другие редкие виды.

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