В Австралии на фоне бушующих лесных пожаров более 20 людей обвинили в намеренных поджогах. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на CNN.

Полиция Австралии подала судебный иск против 183 человек, за преступления, связанные с лесными пожарами, которые продолжаются в Австралии. Правоохранители, в частности, подозревают 40 несовершеннолетних.

Предупреждение или уголовное преследование за несоблюдение полного запрета на пользование огнем получили 53 из 183 людей. Еще 47 человек обвиняются в том, что бросили зажженные сигарету или спичку на землю.

Не менее 24 человек были обвинены в преднамеренном начале лесных пожаров на территории штата Новый Южный Уэльс.

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