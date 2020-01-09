Председатель парламента Ирака Мухаммед аль-Халбуси осудил ракетные атаки Ирана против военных США, размещенных на иракских базах, назвав эти действия нарушением иракского суверенитета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ливанское издание «Дейли стар».

При этом он призвал принять все необходимые меры для защиты суверенитета и предотвращения втягивания Ирака в конфликт.

Кроме того, иранские атаки осудил исполняющий обязанности главы иракского правительства Адиль Абдул Махди.

Согласно заявлению, которое цитирует курдский телеканал «Рудау», «в то время, как Ирак отвергает любое нарушение своего суверенитета и атаки на своей территории, правительство продолжает прилагать усилия, нацеленные на то, чтобы предотвратить эскалацию ситуации».

Minval.az