Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетная атака на американские объекты в Ираке является «самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

Он написал в Twitter, что Тегеран на самом деле «не хочет эскалации конфликта».

«Иран принял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН после трусливого нападения на наших граждан и высокопоставленных чиновников. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии», – подчеркнул Зариф.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

— Javad Zarif (@JZarif) 8 января 2020 г.