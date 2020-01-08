В ходе обстрела базы США Айн-эль-Асад в Ираке Иран впервые в истории применил свои новейшие ракеты с разделяющейся боеголовкой.

Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на агентство Tasnim.

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По информации журналистов, в ходе операции возмездия за убийство командующего элитным спецподразделением «Кудс» КСИР Касема Сулеймани были использованы ракеты иранского производства «Фатех-313» и «Киям» с дальностью стрельбы 500 и 800 километров соответственно.

Ракеты «Киям», помимо разделяющейся боеголовки, оснащены также системой создания помех для радаров. В материале отмечается, что ни одна из них не была перехвачена системами противовоздушной обороны США.

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