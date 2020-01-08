Власти Финляндии планируют ввести четырехдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день в соответствии с планами, разработанными 34-летним премьер-министром страны Санной Марин.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на The Daily Mail, новый премьер-министр Финляндии дала поручение членам правительства разработать гибкий график работы в стране. «Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми, заниматься досугом и другими аспектами жизни, такими как культура. Это может быть следующим шагом для нас в трудовой жизни», — пояснила Марин.

Это предложение сразу же было с энтузиазмом воспринято министром образования Ли Андерссон, лидером Левого альянса Финляндии. По ее словам, крайне важно, чтобы граждане Финляндии работали меньше. «Дело не в том, чтобы руководствоваться женским стилем управления, а в том, чтобы предлагать помощь людям и выполнять обещания, данные избирателям», — пояснила Андерсон.

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