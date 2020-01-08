На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар, сообщает РБК.

На фотографии, предоставленной NPR компанией Planet и Институтом международных исследований Мидлбери в Монтерее, можно увидеть поврежденные ударами ракет ангары и здания.

В NPR отмечают, что, судя по фотографии, как минимум пять построек получили значительные повреждения.

«Некоторые из попаданий выглядят так, как будто ракета угодила в самое яблочко», — отметил аналитик Института Мидлбери Дэвид Шмерлер.

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