Турция рассчитывает, что с помощью России напряженный период в регионе будет преодолен, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В этот период Российская Федерация, уважаемый мой друг Владимир Владимирович Путин — мы постоянно находимся в диалоге, мы будем постоянно находиться в диалоге и переговорах», — сказал Эрдоган в среду на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток».

«Уважаемые российские друзья, посредством их помощи, мы надеемся, мы сможем преодолеть этот очень чувствительный напряженный период», — добавил президент Турции, которого цитирует «Интерфакс».

Он констатировал, что напряжённость между США и Ираном подошла к нежелательной точке.

«С точки зрения того, что происходит в регионе, мы сейчас переживаем очень болезненное время. Наш союзник США и наш сосед Иран — между ними продолжается напряжённость, которая уже подошла к той точке, которую мы не хотели бы видеть», — сказал Эрдоган, подчеркнув, что Турция не хочет видеть Ирак, Сирию, Ливию в качестве сцены для военных действий.

«Наш сосед Ирак находится сейчас под угрозой потери стабильности. Для нас иракские турки мирные, их благосостояние является для нас важным, как и наших граждан. Арабы, турки, сунниты, шииты, все население Ирака — это наши братья», — сказал турецкий лидер, добавив, что Турция прилагает усилия, чтобы помочь Ираку добиться стабильности и преодолеть раскол из-за террористических групп.

Турция стремится вернуть здравый смысл в ближневосточный регион и ведёт интенсивные контакты с другими государствами, заявил Эрдоган.

«В течение последней недели очень много телефонных разговоров было проведено с лидерами Ирака. Наш министр иностранных дел сейчас проводит очень интенсивные переговоры. Нашей целью является снизить напряжённость, опять вернуться здравый смысл в наш регион», — сказал он.

«Начиная с Ирака, мы не должны позволить сделать весь регион новым центром пожара, войны. Мы будем продолжать использовать нашу дипломатию. Мы будем продолжать использовать все возможности, чтобы не позволить нашему региону стать регионом крови и слез», — сказал президент Турции.

Minval.az