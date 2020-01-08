Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о взяточничестве.

Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.

«Бывший президент Франции Саркози предстанет перед судом 5 октября по обвинению во взяточничестве», — пишет агентство.

Minval.az