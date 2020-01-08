Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о взяточничестве.
Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.
«Бывший президент Франции Саркози предстанет перед судом 5 октября по обвинению во взяточничестве», — пишет агентство.
Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о взяточничестве.
Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.
«Бывший президент Франции Саркози предстанет перед судом 5 октября по обвинению во взяточничестве», — пишет агентство.
Дата: 2020/01/08 21:13
Раздел: Мир
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