Президент США Дональд Трамп обратился к нации после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке.

Он заявил, что при нападении Ирана на военную базу США никто не пострадал и добавил, что пока он будет президентом США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие.

Трамп заявил, что не будет стремиться к эскалации с Ираном, а хочет продолжить кампанию максимального давления. Он добавил, что Иран отступает и «это хорошо для всего мира».

Также он объявил о введении новых жестких экономических санкции в отношении «иранского режима».

Трамп добавил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном и надеются на то, что у Тегерана будут гармоничные отношения со всеми остальными странами мира.

«Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему», — сказал он.

США также просят НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке, добавил Трамп.

Во время атак Ирана на авиабазы США в Ираке американские военные не пострадали, отметил Трамп.

«Ни один американец не пострадал в результате нападения со стороны иранского режима прошлой ночью. Нет погибших, все наши солдаты в безопасности, а наши базы получили минимальный ущерб… Не погибли ни американцы, ни иракцы. Это стало возможным благодаря тому, что мы прибегли к неоходимым мерам безопасности. Нам также помогла система раннего оповещения, которая прекрасно сработала», – сказал Трамп.

Трамп также заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

По его словам, Тегерану пора отказаться от «ядерных амбиций». «Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать реальность. Они должны выйти из того, что осталось от СВПД», — сказал глава Белого дома. Он призвал стороны начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.

Видео см. с 18.20.

Minval.az