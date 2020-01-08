Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна будет отстаивать свои интересы в Средиземноморье, не создавая очагов напряжения.

«Нашей целью является сделать Турцию глобальным энергетическим центром. Турция не хочет добиться какого-либо глобального напряжения. Единственной целью является защита наших интересов», — заявил Эрдоган, выступая на церемонии открытия газопровода «Турецкий поток».

По его словам, которые приводит «Интерфакс», в Восточном Средиземноморье «ни один проект — экономический, юридический, дипломатический — не имеет возможности быть осуществленным без участия Турции».

Он напомнил, что Турция имеет самое протяженное побережье, «поэтому в этом регионе мы имеем право говорить свое слово в отношении любого проекта», — сказал Эрдоган.

Minval.az