Турция особенно остро чувствует критическую напряженность между Соединенными Штатами и Ираном и намерена способствовать ее снижению. С таким заявлением выступил в среду президент Турции Тайип Эрдоган на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле, передает ТАСС.

«Между нашим союзником в лице США и нашим соседом в лице Ирана продолжается напряженность, которая подошла к нежелательной точке. Мы бы не хотели, чтобы Сирия, Ливан, Ирак или Персидский залив стали сценой боевых действий. Турция очень чувствительна к тому, что сейчас происходит», — сказал турецкий лидер.

Minval.az