Среди чиновников администрации президента США растет убеждение, что ракеты Ирана намеренно обходили населенные американцами районы во время атак прошлой ночью, заявили многочисленные представители администрации.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN.

Эти должностные лица указали, что Иран мог бы нацелить свои ракеты на поражение районов, населенных американцами — но не сделал этого.

Они предположили, что Иран, вероятно, решил послать месседж, а не предпринять достаточно действий, чтобы вызвать значительную военную реакцию США. Это, возможно, является сигналом, что власти Ирана выбрали «пустую» демонстрацию силы в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани и стремятся к успокоению напряженности.

Ракеты также упали близко к консульству США в Эрбиле, но не попали в само консульство, хотя ожидалось, что могли. Чиновники заявили, что в результате атак в США жертв нет.

Как сообщает один источник, Пентагон оценивает, стали ли эти атаки пределом ответа Ирана и были ли они спланированы таким образом, чтобы не нанести значительный ущерб.

«Мы могли это сделать, но мы этого не сделали», — якобы гласит сообщение, которое направляют иранцы, заявил чиновник Госдепартамента.

США дали Ирану «возможность делать то, что им нужно, а не эскалацию с убийством американцев», заявил чиновник. Это был «умный ход» иранцев, которые поняли, что им придется нести большие потери, если они убьют американцев, сказал он.

Теперь главный вопрос заключается в том, будут ли проиранские силы в регионе действовать так же, пояснил чиновник. Майк Помпео сейчас «прагматичен», и общее мнение прошлой ночью было: «давайте переведем дыхание».

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