Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Twitter заявила о необходимости прекращения провокационных действий в отношении Тегерана.

«Внимательно следим за ситуацией вокруг атаки американских баз в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в частности, закончить ненужные провокации администрации президента и призвать Иран прекратить жестокость».

По ее словам, США и остальной мир не могут допустить войны.

Напомним, что в ночь на 8 января в Корпусе стражей исламской революции заявили о начале операции возмездия за убийство в начале месяца иранского генерала Касема Сулеймани в районе международного аэропорта Багдада, ответственность за которое взял на себя Вашингтон.

Тегеран выпустил ракеты класса «земля — земля» по американским базам на западе Ирака и в Эрбиле.

Closely monitoring the situation following bombings targeting U.S. troops in Iraq. We must ensure the safety of our servicemembers, including ending needless provocations from the Administration and demanding that Iran cease its violence. America & world cannot afford war.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 8 января 2020 г.