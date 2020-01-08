Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.

Об этом сообщил премьер-министр Ирака Адиль Абдул Махди, передает Sky News.

По его словам, «официальное устное сообщение» о том, что Тегеран ночью атакует американские объекты в ответ на убийство Кассема Сулеймани, было получено вскоре после полуночи 8 января. При этом власти в Багдаде не знали точного времени удара и не получили списка объектов, которые подвергнутся удару.

«Как только мы получили известие о нападении, иракские военные лидеры приняли необходимые меры предосторожности. Господин главнокомандующий (…) устанавливает необходимые внешние и внутренние контакты, пытаясь сдержать ситуацию и не вступать в открытую войну», — заявил Абдул-Махди.

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