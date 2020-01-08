Вашингтон и Тегеран должны немедленно прекратить применение оружия, чтобы дать пространство диалогу для деэскалации ситуации.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Применение оружия должно прекратиться сейчас же, чтобы дать пространство для диалога. Мы призваны сделать все возможное для возобновления переговоров», — сказала она.

В свою очередь на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что Евросоюз сделает все возможное, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несмотря на текущую ситуацию вокруг Ирана.

«Как сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, мы не пожалеем никаких усилий, чтобы сохранить СВПД», — сообщила она, отвечая на вопрос журналистов о будущем иранской ядерной сделки.

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