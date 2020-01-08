Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Стамбуле, как ожидается, лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также обстановку в регионе, включая ситуацию в Сирии и Ливии, обострение в отношениях Ирана и США.

По данным пресс-службы Кремля, стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает РИА-Новости.

Сам турецкий лидер ранее заявлял, что намерен обсудить с президентом России меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе, а также выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии и ситуацию в Ливии.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын накануне готовящейся встречи сообщил, что одной из главных тем переговоров президентов РФ и Турции будет напряженность в отношениях между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани. По его словам, одним из центральных вопросов повестки станет и ситуация в сирийском Идлибе.

Издание отмечает, что перед поездкой в Турцию Путин 7 января побывал в Дамаске, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Вечером того же дня российский лидер прибыл в Стамбул.

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