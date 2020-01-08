В районе Кандиль на севере Ирака нейтрализована Есме Эрат, «ответственная» за женское крыло террористической организации PKK – PAJK.

Вместе с Эрат ликвидирован ее водитель под кодовым именем «Зилан Кобани», сообщает агентство «Anadolu» .

Сообщается, что операцию провели ВС Турции при поддержке разведки.

Эсме Эрат (кодовое имя «Делал Нурхак») родилась в 1965 году и присоединилась к РКК в Диябакыре в 1989 году.

В 1993 году Эрат прибыла из Германии в Сирию, где прошла военную и идеологическую подготовку у Абдуллы Оджалана. Тогда террористка являлась одним из основных функционеров женского крыла РКК.

В 2014-2015 годах Эрат была назначена «ответственной» за координационную деятельность PAJK, а в 2018 году – «ответственной» за координацию в районах Махмур и Кандиль на севере Ирака.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году.

В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций. Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности.

В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK. В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).

Minval.az