Группа иранцев пришла в американское посольство в Берлине с целью поблагодарить США за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Как передает Лента.ру, об этом сообщается в Twitter-аккаунте дипломатического представительства страны в ФРГ.

По данным посольства, встреча прошла 6 января, через три дня после появления информации о смерти иранского генерала. «Посол [США в Германии Ричард] Гренелл принял от иранцев записи со словами благодарности и сделанные вручную таблички с поддержкой действий США», — говорится в сообщении.

Проживающая в Германии активистка иранского происхождения Нила Бехзади (Nila Behzadi) подтвердила факт встречи. Она отметила, что в переданных посольству сообщениях есть слова в поддержку действий президента Дональда Трампа «по борьбе с иранским террористическим режимом».

Гренелл публично выступал в поддержку действий США в отношении Сулеймани. В интервью немецкому изданию Bild посол также отмечал, что «получает кучу электронных писем от иранцев из США, Европы и Ирана». По его словам, они благодарят Америку за проведенную операцию, но не выступают публично, так как боятся быть арестованными за высказывание мнения в соцсетях.

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