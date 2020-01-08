Федеральное управление авиации (FAA) США ввело ограничения для гражданских американских самолетов США «действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива». Об этом сообщает СNN.

«Федеральная авиационная администрация сегодня ночью выдала сообщение воздушным работникам, в которых определяются ограничения полетов, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что FAA продолжит мониторинг событий на Ближнем Востоке.

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