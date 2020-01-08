Разведка США считает, что в распоряжении Ирана имеются более 2000 баллистических ракет, часть которых была применена при ударе в Ираке по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Источник изложил последние разведывательные данные. Они свидетельствуют, что в распоряжении Ирана находятся свыше 2000 баллистических ракет.

В свою очередь агентство Fars сообщает, что атака на военные объекты США могла быть осуществлена ракетами «Фатех-313».

Отмечается, что упомянутые ракеты обладают радиусом действий 500 километров, поэтому могли быть использованы для этой операции.

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