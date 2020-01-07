Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал причину убийства генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.

«Информация, которая была у нас и которую мы считаем заслуживающей доверия, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, подготавливали убийства большого числа американских дипломатов и солдат в ближайшие дни», — сообщает RT со ссылкой на Fox News.

По словам О’Брайена, важнейшей задачей президента США является обеспечение безопасности американцев. Именно поэтому президент страны Дональд Трамп «разрешил проведение этой успешной операции».

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