Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что решение о спецоперации США в Ираке, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, было принято президентом США Дональдом Трампом на основании многочисленных разведданных.
«Всегда, когда президент принимает решение подобного масштаба, существует большое количество данных и информации, которые этому предшествуют», — заявил Помпео, выступая на брифинге во вторник (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, Сулеймани был причастен к «сотне тысяч убийств в Сирии и масштабном разрушении стран, Ливана и Ирака».
Комментируя слова Трампа о возможности ударов по местам культурного наследия Ирана, Помпео заявил, что решения будут приниматься по законам войны.
«Каждая цель будет изучена, все действия будут совершаться по международным законам войны. Я работал над этим проектом, и уверен в нем», — сказал Помпео.
Также Помпео отказался комментировать журналистам отказ США предоставить визу главе МИД Ирана Джаваду Зарифу. Однако, он отметил, что США «будут всегда выполнять свои обязательства, как того требует ООН».