Первая группа турецких военных прибыла в столицу Ливии для поддержки формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Как передает ТАСС, об этом сообщил командующий силами тыловой поддержки в проводимой триполийским кабмином кампании «Вулкан гнева» Насер Аммар.

«После того, как первая группа турецких войск прибыла в столицу страны, наши силы теперь смогут нанести большой урон ливийской армии», — сказал он, не уточнив, когда именно они достигли столицы. По словам Аммара, формирования ПНС отныне могут сбивать самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, а их ВВС беспрепятственно летают в ливийском небе и имеют возможность наносить удары в тылу противника, «чувствуя поддержку за спиной».

В этой связи он сообщил, что ранее боевая авиация в рамках кампании «Вулкан гнева» подвергла массированным налетам аэродром Эль-Ватыя (приблизительно в 120 км к юго-западу от Триполи), причинив серьезный ущерб его инфраструктуре, и намерены бомбить другие базы хафтаровцев, находящиеся на значительном удалении от столицы. «С сегодняшнего дня никаких любезностей не будет», — пообещал командующий.

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