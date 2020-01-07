Иран пропорционально ответит США на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом, согласно данным РБК, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что убийство Сулеймани равносильно вооруженному нападению на Иран, поэтому Тегеран даст пропорциональный ответ. «Мы ответим законно, мы не такие беззаконники, как президент Трамп», — добавил Зариф, имея ввиду заявление Трампа о том, что США готовы ударить по 52 целям Ирана, включая культурные объекты. Зариф добавил, что Трамп готов нарушить международное право и совершить военное преступление, так как «нападение на культурные объекты является военным преступлением».

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