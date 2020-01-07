США намерены соорудить аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 на авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар в Ираке, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в сфере безопасности в провинции.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном.

«Американские войска намерены построить огромный международный аэродром с высокими характеристиками для стратегических бомбардировщиков B-52 на авиабазе Айн аль-Асад в районе аль-Багдади в округе Хайт на западе провинции Анбар», — отметил источник.

Он добавил, что находящиеся на авиабазе американские войска расширили инфраструктуру аэродрома с целью строительства взлетно-посадочной полосы для бомбардировщиков.

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