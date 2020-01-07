Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае. Соответствующее видео опубликовали пользователи Twitter.

На опубликованных кадрах видно, что Маск ушел в пляс во время презентации электрических внедорожников Model Y.

Завод в Китае был построен в рекордно короткие сроки и стал первым за пределами США. Сообщалось, что после открытия с конвейера сошли седаны Model 3, один из них нашел своего покупателя. Им стал житель соседнего пригорода Шанхая.

Запуск производства в Шанхае позволит предприятию нарастить мощность со 150 тысяч по 250 тысяч электромобилей в год.

Minval.az