Число погибших в давке в ходе прощания с генералом Сулеймани в иранском Кермане достигло 40 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По уточненным данным, число пострадавших достигло 213.
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В иранском городе Керман погибли 35 человек, еще 190 пострадали во время церемонии прощания с генералом иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касемом Сулеймани.
Об этом сообщает иранское государственное телевидение.
Люди погибли в результате давки. Информацию подтвердил глава службы скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.