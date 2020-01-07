Тегеран готов вернуться к полному исполнению положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает ТАСС, об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи.

«Иран готов вернуться к полному исполнению ядерной сделки», — приводятся его слова на официальной странице МИД страны в Twitter. При этом условия возвращения Тегерана к выполнению обязательств по СВПД не уточняются.

По словам Арагчи, «президент США Дональд Трамп нарушил баланс между тем, что Иран получил [от ядерной сделки], и чем он пожертвовал».

В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.

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