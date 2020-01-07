Авиакомпания Air New Zealand пробует съедобные кофейные чашки, приготовленные по рецепту бискотти — итальянского кондитерского изделия.

Вкусные стаканчики перевозчику поставляет семейная компания Twiice, пишет buyingbusinesstravel.com.

Кофе в чашках, которые потом можно съесть как обычное печенье, подают в залах авиакомпании в Окленде и на некоторых рейсах через Тасман (регион Новой Зеландии).

В рецепте: пшеничная мука, сахар, яйца, ванильная эссенция и натуральный ванильный экстракт. Тем не менее аллергики должны знать, что чашки содержат глютен и могут также содержать следы молочных продуктов, сои, лесных орехов, арахиса и семян кунжута.

В Twiice заверяют, что стаканчики герметичны и не раскиснут до тех пор, пока кофе не будет допит. Крышечек из печенья не предусмотрено.

В Air New Zealand отмечают, что авиакомпания ежегодно подает более 8 млн чашек кофе и рассчитывают сократить количество отходов с запуском этой инициативы.

С октября этого года пассажиры авиакомпании пьют горячие напитки из стаканчиков, изготовленных из бумаги и кукурузного крахмала, а не пластика.

«Да, они компостируемые, но наша конечная цель — полностью «убрать» свои чашки со свалок», — сказала старший менеджер по работе с клиентами Air New Zealand Ники Чейв. — Поэтому мы продолжим тестировать съедобные чашки Twiice и работать с другими партнерами, чтобы изучить возможности масштабирования таких проектов».

Minval.az