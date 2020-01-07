Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.

По данным издания, Пентагон планирует направить в регион 200 военных, которые базируются в итальянском городе Виченца. Некоторые из них будут обеспечивать безопасность американского посольства в Бейруте. Самолеты, как ожидается, прибудут в регион в течение ближайших дней. По данным телеканала CNN, бомбардировщики будут размещены на острове Диего-Гарсия, который считается заморской территорией Великобритании в Индийском океане. Как отмечает телеканал, это место было выбрано потому, что оно находится за пределами досягаемости иранских ракет.

Как отмечает Wall Street Journal, после отправки контингента число военнослужащих США, размещенных на Ближнем Востоке, достигнет более 80 тысяч человек.

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