Министр обороны США Марк Эспер заявил, что его страна не будет бомбить культурные объекты Ирана. Об этом сообщает «Голос Америки».

На вопрос, могут ли подобные объекты стать целью для ударов американской армии, Эспер ответил, что США будут следовать законам вооруженных конфликтов.

Ранее о возможности бомбардировок иранских культурных объектов заявлял американский лидер Дональд Трамп. На фоне угроз со стороны Тегерана из-за убийства генерала Кесама Сулеймани президент США написал в Twitter, что Соединенные Штаты выбрали 52 объекта, в том числе важные для местной культуры, в качестве целей, если Иран нанесет удары по американским гражданам или объектам.

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