Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием, заявил в эфире программы PBS NewsHour постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Ранее Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, касающегося количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг «последним».

Отвечая на вопрос ведущей, означает ли такой шаг, что правительство Ирана планирует начать производить ядерное оружие, Тахт-Раванчи заявил: «Нет, мы не заинтересованы в обладании ядерным оружием. Потому что у нас есть четкий священный наказ от нашего верховного лидера, запрещающий ядерное оружие».

«В то же время в оборонительной доктрине Ирана также нет места ядерному оружию. Таким образом мы не хотим обладать ядерным оружием», — подчеркнул он.

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