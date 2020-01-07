Глава Пентагона Марк Эспер уведомил, что США не намерены выводить войска из Ирака.

Об этом сообщает Associated Press.

Он подчеркнул, что никакого решения уйти из Ирака Вашингтон не принял.

Ранее в СМИ была распространена информация из письма бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, командующего генеральной группой в Ираке, в котором якобы утверждалось, что возглавляемая США коалиция по борьбе с ИГ заявила о выводе войск из Ирака.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо американских военных в армию Ирака об уходе войск из страны является ошибкой. Об этом сообщает CNN.

Он уточнил, что послание — черновик, который не был подписан.

Генерал также отметил, что в письме содержатся неудачные выражения.

«Оно предполагает вывод (войск), этого нет», — добавил Милли.

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